Бойко: газ для населения больше дорожать не будет. "Сейчас у нас цена такая же, как и в РФ"...

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО исключает повторное повышение розничных цен на природный газ для населения.

Об этом он сказал в интервью «5 каналу».

Больше повышать цену мы не собираемся», – сказал он.

При этом он отметил, что повышение цен на газ для населения на 50% с августа этого года было вынужденным шагом, сделанным в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с 1 августа 2010 года повысила розничные цены на природный газ для населения в среднем на 50% – до 72,54-295,41 коп./куб. м (с НДС).

Согласно Меморандуму, подписанному между Кабинетом Министров Украины и МВФ, с 1 апреля 2011 года запланировано повторное повышение цен на газ для населения еще на 50%.