Азаров намерен убедить россиян пересмотреть газовое соглашение

Премьер-министр Украины Никола АЗАРОВ заявляет о наличии аргументов для пересмотра газового соглашения с Россией.

Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня журналистам в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области после посещения местной школы и участия в торжествах по случаю Дня знаний 1 сентября.

«Соглашение, которое ТИМОШЕНКО подписала, и формула 450 долларов сразу же ставится за основу – эта формула не отвечает реалиям сегодняшнего рынка, поэтому будем искать аргументы. У нас есть еще время убеждать наших российских партнеров, и я думаю, что мы найдем компромиссное решение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер убежден, что действующее соглашение выгодно лишь российской стороне.

Комментируя вчерашнее заявление главы российского правительства Владимира ПУТИНА о нежелании российской стороны пересматривать соглашение, Н.АЗАРОВ сказал: «Как же оно им понравилось это соглашение, что никак не хотят пересматривать, говорят – оно выгодное. Но вопрос: для кого? Если оно для них выгодное, значит для нас оно какое? Ответ простой».

Н.АЗАРОВ добавил, что Украина ведет переговоры с Россией по пересмотру газового соглашения. «Эти переговоры непростые, сложные, но у нас нет другого выхода», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

25 августа Н.АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. «Мы ставим целью пересмотреть крайне невыгодное для Украины соглашение с Российской Федерацией и настойчиво будем убеждать наших российских партнеров в необходимости это сделать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства отметил, что, в первую очередь, в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В.ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

В интервью российской газете «Комсомольская правда» от 31 августа он сказал: «Мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно».

В то же время В.ПУТИН считает нормальным, что руководство Украины хочет договориться о дальнейшем снижении цены. «Вы знаете: продавец хочет продавать дороже, покупатель всегда хочет купить дешевле», - сказал российский премьер.

В.ПУТИН убежден, что скидка, которую Украина получает в обмен на продление сроков базирования Черноморского флота РФ в Крыму, достаточно большая. «Это слишком дорогая цена», - сказал он.

Он отметил, что Россия пошла на такой шаг по трем причинам.

«Первое соображение – вопросы стратегического характера. ВМС России традиционно присутствуют в Крыму и Севастополе. И мы считаем, что РФ заинтересована в своем присутствии там еще на достаточное время», - сказал В.ПУТИН.

«Второе – это укрепляет доверие между двумя странами. И это не просто государства. На Украине 17 млн., по-моему, только официально по переписи пишутся русскими. И каждый, наверное, практически говорит на русском. И поэтому поддерживать такой уровень доверительности наших отношений межгосударственных, включая военную компоненту, очень важно», - добавил он.

По словам главы правительства РФ, третья причина – «это в известной мере поддержка самой Украины».

«Потому что вот эти 3-4 млрд. в год, которые Украина недоплачивает России и которые недополучает российский бюджет, - это наш вклад в поддержку экономики дружественного нам государства. Мы считаем, что это вложение в будущее. В будущее российско-украинских отношений», - подчеркнул В.ПУТИН.