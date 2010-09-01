Визит Януковича в ФРГ способствовал энергетической безопасности Европы - словацкий эксперт

Визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Федеративную Республику Германии способствовал усилению энергетической безопасности Европы.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал ведущий словацкий политический эксперт, президент Института общественных проблем (г. Братислава) Григорий МЕСЕЖНИКОВ.

Эксперт констатировал, что в Словакии первый официальный визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в ФРГ привлек значительное внимание политиков и экспертов, которые тщательным образом анализируют его итоги.

“Это является важным событием, ведь Германия является крупным, ведущим, влиятельным государством Европейского Союза, а Украина – сосед Словакии”, - отметил он.

По его словам, Словакию в первую очередь интересует внешняя и внутренняя политика нового руководства Украине, учитывая намерения продолжать сотрудничество с Евросоюзом, в частности, в энергетической сфере.

“Естественно, что Словакия заинтересована в укреплении украинских позиций в регионе, продолжении демократического суверенного развития государства и курса на евроинтеграцию”, - подчеркнул Г.МЕСЕЖНИКОВ.

Он также отметил, что заявления Федерального канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ в отношении Украины, сделанные 30 августа в Берлине, можно отождествлять с официальной позицией Евросоюза.

Г.МЕСЕЖНИКОВ считает, что готовность Германии принимать участие в реконструкции украинской газотранспортной системы, перспективы продолжения сотрудничества с Украиной в вопросе евроинтеграции являются прямыми факторами, которые усиливают энергетическую безопасность всех стран ЕС, и Словакии, в частности.