Создание СП «Нафтогаза» и «Газпрома» может противоречить международным обязательствам – Тодийчук

Вхождение НАК «Нафтогаз Украины» в совместное предприятие с «Газпромом» может противоречить международным обязательствам, взятым на себя Украиной.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club" Александр ТОДИЙЧУК, комментируя переговоры между министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО и главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ относительно создания СП.

По мнению А.ТОДИЙЧУКА, ведя переговоры с Россией о создании газового СП, Украина обязана помнить о том, что взяла на себя ряд обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ) и Еврокомиссией, подписала Брюссельскую декларацию. «Членство в Европейском энергетическом содружестве также предполагает определенные правила игры. Кто-то должен собрать все эти документы воедино и проанализировать, не нарушит ли Украина обещания, данные своим партнерам. Нас и так уже почти перестали рассматривать как последовательного игрока на энергетическом рынке Европы», – подчеркнул А.ТОДИЙЧУК.

Говоря об украинско-российских переговорах относительно снижения цены на газ, А.ТОДИЙЧУК отметил, что главный вопрос заключается в том, что Украина должна дать взамен. «Мы прекрасно помним, что как Юлия ТИМОШЕНКО в 2009 году, так и нынешнее правительство в Харькове подписали с Россией договоры на абсолютно несимметричных условиях. Украина в итоге оказывалась в проигрыше. Если, к примеру, Украина отдаст за пару миллиардов долларов свою газотранспортную систему, то, учитывая нынешнюю цену газа, мы получим скидку на несколько лет, но де-факто этот газ обойдется нам дороже рыночной цены», – отметил А.ТОДИЙЧУК.

Он также убежден, что в последнее время в Украине осуществляется последовательная дезинформация населения относительно газовых вопросов. «Весной этого года нам говорили, что харьковские договоренности по газу позволят цены для населения не поднимать. Затем нам сказали, что цена все же поднимется, но только 1 августа текущего года, и больше она расти не будет. Однако потом на сайте МВФ мы читаем, что Украина обязалась повысить цены на газ для населения и с 1 апреля 2011 года – еще на 50%», – напомнил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 28 мая т.г. председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.

25 июня т.г. А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» готов внести в совместное предприятие с «Нафтогазом» месторождение с запасами 1 трлн. куб. м газа.

20 августа т.г. в Москве начался новый раунд переговоров о создании совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза».

Министр топлива и энергетики Ю.БОЙКО заявил, что Украина готова внести в СП всю газотранспортную систему и площадь Паласа на шельфе Черного моря. А 25 августа в Минтопэнерго Украины сообщили, что ожидают от "Газпрома" предложений по российским месторождениям, которые могут быть внесены в СП.

27 августа т.г. министр топлива и энергетики Украины Ю.БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» А.МИЛЛЕР обсудили объекты, которые могут быть внесены «Газпромом» и «Нафтогазом» в совместное предприятие.

По данным управления информации «Газпрома», в ходе рабочей встречи Ю.БОЙКО и А.МИЛЛЕРА в Москве особое внимание было уделено вопросам создания совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза».

«А.МИЛЛЕР и Ю.БОЙКО обсудили объекты, которые могут быть внесены компаниями в СП. Стороны отметили, что переговоры по созданию совместного предприятия находятся в продвинутой стадии», – говорится в сообщении.

Также на встрече рассматривался ход выполнения долгосрочных контрактов между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа, а также перспективы сотрудничества компаний в 2011 году.