Укладка газопровода "Северный поток" в Финском заливе началась

Компания-оператор Nord Stream AG приступила к укладке газопровода "Северный поток" в Финском заливе, говорится в ее сообщении, сообщаерт РИА Новости.

Работы производит трубоукладочное судно Solitaire компании Allseas.

"Судно Solitaire начало работу в Финском заливе в 7,5 километрах от российского берега и продолжит трубоукладку в западном направлении до километровой отметки (Kilometer Point - KP) 300. В январе 2011 года судно переместится к отметке KP 350 и начнет трубоукладку в обратном направлении - до KP 300", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что перед отправлением в Балтийское море судно было переоборудовано в соответствии с требованиями проекта Nord Stream в порту Роттердама, при этом каждая единица оборудования прошла тщательную проверку.

С мая по сентябрь 2011 года Solitaire проложит аналогичный участок второй нитки газопровода. Оснащенное системой динамического позиционирования судно работаeт без якорей. Выбор такого судна Nord Stream объясняет спецификой данного района Балтийского моря, известного наличием большого количества мин, оставшихся со времен мировых войн прошлого столетия.

На участке от береговой линии до KP 7,5 обе нитки газопровода уже были проложены трубоукладочным судном Castoro Sei компании Saipem. В настоящее время оно осуществляет трубоукладку в финских водах в восточном направлении на участке между KP 451 и KP 350. Параллельно на мелководном участке в Грайфсвальдском заливе в Германии трубоукладку ведет судно с низкой осадкой Castoro Dieci.

"Строительство "Северного потока" ведется в точном соответствии с графиком. Более 300 километров первой линии уже проложено в водах Балтики; построены береговые пересечения в бухте Портовая вблизи российского города Выборг, а также у германского Грайфсвальда", - подчеркивает оператор.

К завершению строительства обеих линий в 2012 году на дно Балтийского моря будут уложены 202 тысячи обетонированных труб, и протяженность газопровода "Северный поток" составит 1,224 тысячи километра.