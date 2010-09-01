Украина увеличила добычу угля

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-августе 2010 года увеличили добычу рядового угля на 3,09%, или на 1,478 млн. тонн, - до 49,225 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Добыча коксующегося угля за восемь месяцев т.г. сократилась на 3%, или 514 тыс. тонн, – до 16,393 млн. тонн, энергетического – выросла на 6,5%, или 1,997 млн. тонн, – до 32,832 млн. тонн.

При этом добыча угля в августе 2010 года выросла на 8,2%, или на 463 тыс. тонн, – до 5,121 млн. тонн, по сравнению с августом 2009 года.

Предприятия Минуглепрома в январе-августе т.г. добыли 24,963 млн. тонн

рядового угля, в том числе коксующегося – 5,557 млн. тонн, энергетического – 19,406 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году угледобывающие предприятия Украины сократили добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 72,219 млн. тонн. Добыча коксующегося угля за 2009 год сократилась на 4,3%, или 1,143 тыс. тонн, – до 26,494 млн. тонн, энергетического – на 8,4%, или 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.

Минуглепром прогнозирует, что по итогам 2010 года государственные шахты нарастят добычу рядового угля на 1,8%, или 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.