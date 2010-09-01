Генкомпании НАК «ЭКУ» увеличили производство электроэнергии на 12,6%

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-августе текущего года увеличили производство электроэнергии на 12,6%, или 5 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 44,8 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК "ЭКУ" с начала 2010 года произвели 31,8 млрд. кВт/ч электроэнергии (25,2% общегосударственного производства), что на 9,3%, или 2,7 млрд. кВт/ч, больше, чем за аналогичный период 2009 года. Теплоэлектроцентрали за 8 месяцев 2010 года произвели 3,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 9,8 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 23,3% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

При этом с начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 10,5 млн. Гкал тепловой энергии, что на 9,4% больше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2009 года (9,6 млн. Гкал).

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания “Энергетическая компания Украины” образована во исполнение Указа Президента Украины в июне 2004 года. В уставный фонд компании переданы государственные пакеты акций 43 электроэнергетических предприятий Украины. В частности, НАК «ЭКУ» переданы пакеты следующих энергогенерирующих компаний: ОАО “Днепроэнерго” (50% уставного фонда), “Донбассэнерго” (85,77%), “Западэнерго” (70,1%), ЭК “Центрэнерго” (78,29%), "Киевэнерго" (50%+1), ОАО “Укргидроэнерго” (100%), “Николаевская ТЭЦ” (100%).

Уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины" составляет 9,83 млрд. грн. Государству принадлежит 100% акций «Энергетической компании Украины».