Цены на нефть в среду выросли

Котировки фьючерсов на сырую нефть выросли по итогам торгов в среду при поддержке со стороны улучшившихся данных по производственной сфере США и на фоне роста на фондовых рынках, пересиливших страхи по поводу увеличения запасов нефти, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки октябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,99 доллара, или 2,7%, – до 73,91 доллара за баррель. На предыдущей сессии котировки упали на 3,7%.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures подорожали по итогам торгов на 1,71 доллара – до 76,35 доллара за баррель.

Нарушив тесную корреляцию с акциями на торгах во вторник, в среду фьючерсы на нефть снова торговались в тандеме с фондовым рынком после того, как Институт управления поставками (ISM) сообщил, что рассчитываемый им производственный индекс вырос в августе до 56,3. Аналитики ожидали показатель на уровне 52,5. Энергоемкий производственный сектор играет жизненно важную роль для спроса на нефть, особенно на фоне низких уровней потребления бензина во время важного для рынка летнего сезона вождения в этом году.

Отчет ISM подтолкнул инвесторов к тому, чтобы направлять средства в рискованные активы, такие как нефть и акции, в ущерб доллару и золоту.

Данные по производственному сектору и рост на других рынках обеспечили достаточный уровень оптимизма в отношении спроса на нефть, чтобы пересилить опасения по поводу увеличения запасов нефти, о котором свидетельствовали данные Министерства энергетики США

Как сообщило Управление энергетической информации Министерства энергетики США, запасы нефти в США на неделе 21-27 августа увеличились на 3,4 млн. баррелей. Запасы бензина немного уменьшились – на 200 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 700 тыс. баррелей.

Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов сейчас находятся на самых высоких уровнях за 27 лет.

В управлении также сообщили, что спрос на бензин на последней неделе августа упал до самого низкого уровня с 2004 года.

Высокие уровни запасов беспокоят рынок нефти месяцами. Вместе с замедляющимся восстановлением экономики они удерживали цены на нефть в узком диапазоне 70-80 долларов на протяжении большей части этого года. Инвесторам в результате остается искать признаки повышения спроса в экономических данных, чтобы понять, будет ли нивелирован этот излишек запасов.

Направление цен, как ожидается, определят ожидаемые на этой неделе данные о состоянии американской экономики, в особенности отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который будет опубликован в пятницу.

Кроме того, аналитики следят за ураганом "Эрл", надвигающимся на Восточное побережье США. Хотя сезон ураганов в этом году пока вызвал немного сбоев в нефтедобыче в Мексиканском заливе, суровые погодные условия на Восточном побережье в выходные, на которые приходится День труда в США, могут негативным образом отразиться на спросе на нефть, если будут отменены поездки и каникулы.

Котировки октябрьских фьючерсов на бензин RBOB повысились по итогам торгов на 3,17 цента, или 1,7%, – до 1,8891 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 4,94 цента, или 2,5%, – до 2,0411 доллара за галлон.