«Газпром» напомнил Украине о выполнении газовых контрактов

ОАО "Газпром" надеется, что Украина будет и в дальнейшем продолжать выполнять контрактные обязательства по газу. Об этом заявил в ходе телефонной конференции в четверг заместитель главы "Газпрома" Андрей КРУГЛОВ, передает РИА Новости.

"Мы рассчитываем на стабильное исполнение Украиной своих обязательств", - сказал А.КРУГЛОВ.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил о необходимости пересмотра газового соглашения с Россией, а впоследствии выразил надежду, что стороны найдут компромисс по этому вопросу.

Напомним, Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы. 24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год было снижено до 33,75 млрд. куб. м.

21 апреля т.г. в Харькове председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР подписали приложение к контракту от 19 января 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» о купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах, а также приложение к контракту от 19 июня 2009 года об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на 2009-2019 годы.