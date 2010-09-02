Газпром снизил прогноз экспорта в Европу

Крупнейший в мире производитель газа - российский Газпром - вновь понизил прогноз экспорта в Европу до уровня 2009 года, когда в этот регион было направлено 140,7 миллиарда кубометров газа, сказал финдиректор компании, сообщает Рейтер

"Мы полагаем, что объемы продаж в Европу в 2010 году будут на уровне прошлогодних продаж", - сказал Андрей Круглов в ходе телефонной конференции в четверг.

Экспорт Газпрома упал до 140,7 миллиарда кубометров в 2009 году после рекордных 184,4 миллиарда кубометров, экспортированных в Европу годом ранее.

Сегодня глава Газпрома Алексей Миллер в Оренбурге на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, сообщил, что ОАО "Газпром" ожидает, что экспорт газа в 2010 году, даже с учетом второй волны кризиса в ряде стран Европы, достигнет 140-145 млрд куб м. "С учетом роста среднегодовой цены на европейском рынке, мы ожидаем, что наша экспортная выручка в этом году достигнет 45 млрд долл по сравнению с 42,5 млрд долл, полученными в 2009 году. То есть, финансовые показатели ожидаются выше прошлогодних", - добавил глава РАО, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Рейтер отмечает, что представитель Газпромэкспорта, экспортного подразделения концерна, сказал позднее в четверг, что экспорт в Европу по итогам года прогнозируется на уровне "примерно около 140 миллиарда кубометров".

По его словам, концерн также планирует приобрести в Туркмении "не более 11 миллиардов кубометров газа" в 2010 году.