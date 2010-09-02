„Нафтогаз” прекратил поставки газа в польский Грубешув

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 сентября прекратил поставки газа в польский Грубешув, нарушив действующий до 2021 года контракт.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе польской PGNiG.

Согласно сообщению, «Нафтогаз» обьяснил прекращение поставок изминением украинского законодательства, согласно которому, весь добытый в Украине газ должен реализоваться на украинской территории.

«PGNiG» не согласна с аргументами украинской стороны и будет добиваться реализации договора, который действует до конца декабря 2020 года», - отметили в пресс-службе компании.

В то же врем, сообщается, что PGNiG ведет соответствующие переговоры с НАК и надеется на их позитивные для компании результаты.

Отмечается также, что, согласно контракту, компания ежегодно получала от «Нафтогаза» 9 млн. куб. м газа, что составляет 0,6% годового потребления Польши. В пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на прекращение этих поставок, все потребители продолжают получать газ.

Как сообщал УНИАН, в июне польская Gazeta Wyborcza написала, что PGNiG намерена увеличить импорт газа из Украины в Грубешув в 40 раз до 200 млн куб. м газа с 5 млн куб. м, закупленных в 2009 году.

Справка УНИАН. Польша из-за российско-украинской газовой войны 2009 года потеряла крупного поставщика газа, которым выступал швейцарский трейдер «РосУкрЭнерго» и импортировал в Польшу около 2,5 млрд куб. м.