На нефтяной платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв

09:35, 03 сентября 2010
Энергетика
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Сильный взрыв произошел на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, передает Би-Би-Си.

По предварительной информации, в воду попало большое количество нефти. В результате ЧП 13 сотрудников платформы оказались в воде.

К месту происшествия вылетели семь вертолетов и два самолета. Туда же направляются четыре спасательных судна.

ЧП произошло в 130 км от побережья штата Луизиана.

После взрыва на платформе произошло возгорание.

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