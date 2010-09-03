На нефтяной платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв
09:35, 03 сентября 2010Энергетика
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Сильный взрыв произошел на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, передает Би-Би-Си.
По предварительной информации, в воду попало большое количество нефти. В результате ЧП 13 сотрудников платформы оказались в воде.
К месту происшествия вылетели семь вертолетов и два самолета. Туда же направляются четыре спасательных судна.
ЧП произошло в 130 км от побережья штата Луизиана.
После взрыва на платформе произошло возгорание.
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