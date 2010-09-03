Алиев: Россия увеличит закупки газа у Азербайджана в четыре раза

Россия увеличивает закупки газа у Азербайджана в четыре раза от первоначальных договоренностей, в будущем поставки газа и нефти продолжат расти, заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом РФ Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости.

"Рассчитываем на увеличение поставок по всем энергетическим проектам в будущем", - сказал Алиев.

В тоже время российский лидер отметил, что Москва и Баку являются крупными игроками на мировом энергетическом рынке, при этом их интересы во многом совпадают.

"Мы не можем и не должны препятствовать другим проектам. Мы должны вычленять наиболее интересные сферы. Пусть победят те проекты, которые приносят прибыль. Мы никому ничего не навязываем", - сказал Медведев, отвечая на вопрос о взаимосвязи увеличения поставок газа в Россию и реализацией проекта "Набукко", который планируется построить в обход России для поставок газа из прикаспийских стран в Европу.

Со своей стороны Алиев попросил не политизировать планы увеличения поставок газа в Россию.

"Мы никогда не рассматривали деятельность в газовой сфере как необоснованную конкуренцию. Те условия, которые существуют в газовой сфере, они устраивают нас, я думаю, и российскую сторону тоже. Это долгосрочное стратегическое сотрудничество", - сообщил Алиев.