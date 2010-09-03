Азаров: Украина убеждает Россию пересмотреть газовые соглашения "по-товарищески"

Украина не будет добиваться от России отмены экспортной пошлины на поставку энергоносителей, чтобы снизить цену на импортируемый из России природный газ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Шантажом мы не занимаемся и не будем заниматься", - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что Украина ведет переговоры с Россией о пересмотре газовых соглашений "настойчиво, по-партнерски, по-товарищески".

"Мы убеждаем их пересмотреть, как они считают, этот "прекрасный" договор от января 2009 года об условиях поставки газа на 10 лет. Они совершенно справедливо для себя считают его прекрасным. Мы с такой же уверенностью говорим, что он для нас крайне невыгодный... Но мы ведем переговоры и говорим, что если наш призыв не будет услышан, тогда мы будем какие-то другие думать механизмы, но мы с этим договором 10 лет работать не будем. И это российская сторона, я думаю, прекрасно понимает", - заявил Н.АЗАРОВ.