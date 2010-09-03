Генпрокуратура назвала сложной ситуацию с расчетами предприятий ТКЭ за газ

Ситуация с расчетами за потребленный предприятиями теплоэнергетики природный газ остается сложной, сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Органами прокуратуры проводятся проверки газоснабжающих компаний, предприятий теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам соблюдения законодательства относительно расчетов за потребленный газ.

По результатам проверок в текущем году прокурорами внесено 1,5 тыс. документов реагирования, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено более 400 должностных лиц и возмещено более 500 млн. грн.

Осуществляя конституционную функцию представительства, прокуроры за этот период заявили более 500 исков о взыскании задолженности за потребленный газ на общую сумму 20,1 млн. грн. По удовлетворенным искам в пользу НАК «Нафтогаз Украины», ее дочерних предприятий, других газоснабжающих организаций взыскано более 8,4 млн. грн.

По данным НАК «Нафтогаз Украины», по состоянию на август 2010 года долг за потребленный в прошлом году газ составляет 2559,5 млн. грн., за этот год – 3759 млн. грн., уровень расчетов – лишь 62%. Наибольшими должниками являются предприятия теплоэнергетики Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской, Запорожской, Ривненской, Львовской, Житомирской, Киевской, Черниговской областей, Крыма и Киева.

Учитывая приближение отопительного сезона, Генеральная прокуратура выдвинула перед органами прокуратуры требование об активизации работы. При этом, учитывая, что в себестоимости услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения 53% составляет стоимость газа, прокуроры ориентированы сосредоточить внимание на выполнении местными органами власти мероприятий по уменьшению потребления газа, а именно: внедрению энергосберегающих технологий, повышению эффективности использования традиционных видов топлива, обеспечению использования альтернативных источников энергии и нетрадиционных видов топлива, замене устаревшего и физически изношенного оборудования.

Вместе с тем, проверяются вопросы относительно полноты предпринятых Минтопэнерго, Минжилкоммунхозом и «Нафтогазом» мер с целью повышения дисциплины расчетов и сокращения долгов за потребленный газ.