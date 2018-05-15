Российско-белорусское "нефтяное пятно" может "замазать" Украину?

Беларусь и Россия - супер-дружественные некогда державы все глубже погружаются в противостояние. Конфликты то сходят на нет, то стремительно прогрессируют. Если газовые разборки завершились мало-мальски успешно, кстати, в них победу можно присудить Лукашенко, то «нефтянка» не дает покоя соседкам. Изначально спор был представлен как энергетический, но с мощным привкусом политики. Вообще во всех перипетиях белорусско-российских отношений просматривается жесткая цепочка событий - Минск не признал независимость Южной Осетии и Абхазии, затем долго «тянул кота за хвост» по поводу вступления в Таможенный союз, так и не приняв участия в официальной церемонии его «рождения», а потом и вовсе «опростоволосился» - приютил бывшего президента Киргизии. Дошло дело и до «кинематорграфической войны». На российскую попытку насолить Лукашенко - сериал «Крестный батька» последовал белорусский ответ – сюжет на ТВ о поездке российского премьера Владимира Путина по Дальнему Востоку на «Ладе-Калине», можно добавить и всем известный прецедент у посольства России в Минске. Судя по всему, продолжение противостояния следует в экономической сфере…

Делать такие выводы есть повод. На 7 сентября, как передает агентство БЕЛТА, запланировано заседание Экономического суда СНГ (ЭС СНГ) по рассмотрению белорусско-российского спора, касающегося неправомерного, по мнению Минска, взимания Россией вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, поставляемые в Беларусь. "Позиция Беларуси по этому вопросу уже сформирована. Кроме того, … сторона собрала многочисленные заключения юристов-международников, юридических фирм, адвокатов, университетов не только Беларуси, но и ряда иностранных государств", - отмечают в Минюсте Беларуси.

Данный конфликт был камнем преткновения при создании Таможенного союза. И, казалось бы, он исчерпался вхождением Минска в объединение. Но видимо российское давление теперь не является столь значимым для Минска, раз нефтяное противостояние продолжается.

Как отмечают в Минюсте Беларуси, «исходя из заключения специализированной юридической консультации по обслуживанию субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности, в настоящее время при выводе нефтепродуктов из России в Беларусь должны применятся общие нормы соглашения о свободной торговле от 13 ноября 1992 года, соглашения о Таможенном союзе и протокола о введении режима свободной торговли без изъятий и ограничений между Россией и Беларусью от 6 января 1995 года, а также договора о создании единой таможенной территории и формировании единого Таможенного союза от 6 октября 2007 года. Согласно этим документам во взаимной торговле не должны применяться таможенные пошлины, количественные ограничения и эквивалентные им меры. Таким образом, уплата экспортной таможенной пошлины российскими субъектами при вывозе нефтепродуктов в Беларусь не имеет правового обоснования и является незаконной».

В качестве аргумента в пользу белорусской позиции на заседании ЭС СНГ будет представлена позиция юридической компании Magisters: "применение вывозных таможенных пошлин при экспорте нефтепродуктов из России в Беларусь свидетельствует о дискриминационном режиме, который ввела Россия по отношению к Беларуси. Действия России противоречат принципам и основам ВТО".

Но на этом белорусское ведомство не остановилось. Также на заседании будет представлено юридическое заключение председателя ЭС СНГ в 1995-2004 годах Хайдархуджа Толибова, а в настоящее время адвоката. Он, ссылаясь на ст.26 Венской конвенции ООН от 23 мая 1969 года, заявляет: "Решение правительства России о взимании вывозных таможенных пошлин в отношении нефтепродуктов подлежит безусловной отмене".

***Минюст Беларуси 25 марта обратился в ЭС СНГ с исковым заявлением по данному вопросу. С 1 января 2010 года на основании телетайпограммы первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России продукты переработки нефти, в том числе нефтехимическое сырье, поставляемые из России в Беларусь, облагаются вывозной таможенной пошлиной. Первое заседание по иску ЭС СНГ провел 21 апреля. Тогда было решено принять к рассмотрению исковое заявление правительства Беларуси к правительству России. На втором заседании суда, прошедшем 18-19 мая, решались уточняющие дело вопросы. Минюст Беларуси 24 мая заявил о безосновательном затягивании судебного процесса, выразив категорическое несогласие с продолжением процесса подготовки дела к судебному разбирательству. 24 июня ЭС СНГ принял решение о рассмотрении иска Беларуси к России 7 сентября. ЭС СНГ выполняет функции суда ЕврАзЭС, а с 1 июля 2010 года - суда Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России.

По всей вероятности, в суде СНГ этот вопрос не разрешится. Повод так полагать есть. Условия, на которых Минск на заседании межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в Астане признал свое вступление в Таможенный союз, не оглашались. А как показывает время, Россия ничем не поступилась. «Согнав» в конкретно ей необходимое объединение «лояльные» государства, она осталась на привычном имперском троне. Зачем же ей, действующей всегда в угоду собственного производителя, поступаться в «нефтяном» вопросе. И это похвально, если бы речь шла о любой другой стране, а не о Беларуси. Идя много лет на всевозможные уступки, последняя будет считать данное положение дел, мягко сказано, неправильным. Она даже прибегла к ходу конем, закупив нефть в Венесуэле. Минск рассматривал два направления транспортировки: Украина – основной, а Эстония – запасной. Маршрут перегонки: порт-железная дорога-НПЗ. Не снимался со счетов и трубопровод «Одесса-Броды». Перекачка по нему нефти для Минска могла задействовать его в долго ожидаемом аверсе.

***В мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. В мае-июле через Одесский торговый морской порт в Беларусь транспортировано 230 тысяч тонн венесуэльской нефти. Из Одессы нефть транспортируется в Мозырь (Беларусь) железнодорожным транспортом. Первый танкер из Венесуэлы прибыл в Одессу 25 апреля, второй – 19 июня, третий – 29 июня, четвертый – 19 июля. Согласно договоренностям президентов Беларуси и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году.

Александр Лукашенко не раз обсуждал этот вопрос с Виктором Ющенко, в бытность того Президентом Украины. И при нынешней власти он подымался, но только, как и ранее, безрезультатно.

Как заявил министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко: «У нас принято было решение, что если объем будет более 9 млн. тонн, тогда это будет Одесса–Броды, а если будет порядка 4 млн. тонн, то останется тот маршрут, который сейчас есть».

При этом он напомнил, что ранее белорусская сторона заявляла о готовности обеспечения транзита через территорию Украины в объеме до 10 млн. тонн нефти в год, начиная с 2011 года. В то же время К.Ефименко отметил, что при задекларированных ранее Беларусью объемах поставок в 2010 году на уровне около 4 млн. тонн, в текущем году поставки ожидаются на уровне всего лишь около 1 млн. тонн. В этой связи министр отметил, что Украина не намерена предоставлять белорусской стороне скидки на железнодорожные тарифы при транзите сырья. Министр также добавил, что не видит угрозы для существующей схемы поставок венесуэльской нефти через территорию Украины в связи с началом поставок венесуэльского сырья через прибалтийские порты. Он пояснил, что в связи с взиманием таможенных сборов на границе Латвии и Литвы данная схема не выгодна белорусской стороне. «Там есть проблема: есть переход между Латвией и Литвой, там взимаются дополнительные сборы и этот маршрут не совсем выгоден. Они привезли туда один танкер и сейчас прекратили», – отметил К.Ефименко.

То есть, доводы относительно вставления Минску палок в колеса приведено достаточно. И, вероятно, все они имеют под собой основания. Не дает покоя следующее. Когда в газовой войне Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского голубого топлива через Беларусь, я сказала только одно – уважаю…

Нана Черная (УНИАН)