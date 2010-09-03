ВР направит на ликвидацию разлива нефти 8 млрд долл.

Затраты британской нефтегазовой компании BP на ликвидацию утечки нефти с поврежденной скважины предприятия в Мексиканском заливе у побережья США достигли $8 млрд (5,2 млрд фунтов), увеличившись лишь за истекший месяц на $2 млрд, сообщает k2kapital.

Издержки на компенсацию ущерба в связи с разливом увеличились до $399 млн.

Завершающий этап работ по герметизации скважины закончится через две недели. Тогда же предприятие представит свой доклад о причинах, повлекших взрыв полупогружной платформы Deepwater Horizon 20 апреля, жертвами которого стали 11 человек, ее последующее потопление 22 апреля и образование утечки нефти, которую удалось ликвидировать лишь в августе.

По настоянию американских властей компания внесла $20 млрд в специальный фонд, предназначенный для выплат компенсаций пострадавшим от крупнейшей в истории США экологической катастрофы подобного рода, для чего ВР рамена продать часть своих активов на $30 млрд.

По состоянию на 23 августа к концерну были предъявлены более 42 тыс. судебных исков. Около 5 тыс. требований уже были удовлетворены.