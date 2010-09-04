Бразильская нефтяная компания объявила о рекордной эмиссии в 75 млрд долл.

О выпуске акций на сумму в $75 млрд объявила в пятницу ведущая нефтяная компания Бразилии - Petrobras, сообщает Газета.Ру.

Такая эмиссия является рекордной.

Вырученные средства пойдут на разработку нефтяного поля, обнаруженного в 2006 году на шельфе Атлантического океана в 250 км к востоку от Рио-де-Жанейро.

Согласно плану, Petrobras намерена инвестировать $224 млрд с целью добиться удвоения объемов добычи нефти до 3,9 млн баррелей в сутки к 2014 году. В результате Бразилия войдет в пятерку ведущих мировых производителей нефти.

Пакет акций на сумму в $42,5 млрд будут проданы правительству Бразилии в обмен на право разработки нового месторождения.

Стоимость акции будет объявлена на мировых рынках 23 сентября.

Компания откроет roadshow в воскресенье 5 сентября. «Газета.Ru»