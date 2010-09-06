ВР продаст активы в Северном море российской ТНК-ВР

Британская нефтяная корпорация ВР продаст свои активы в Северном море российской ТНК-ВР, пишет газета Financial Times.

По данным издания, сделка оценивается в $5-10 млрд.

ТНК-ВР может также приобрести активы BP в Венесуэле и Вьетнаме.

Помимо этого, BP выставляет на продажу долю в крупнейшем нефтяном месторождении Prudhoe Bay на Аляске за $20 млрд.