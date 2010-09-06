ВР продаст активы в Северном море российской ТНК-ВР
08:02, 06 сентября 2010Энергетика
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Британская нефтяная корпорация ВР продаст свои активы в Северном море российской ТНК-ВР, пишет газета Financial Times.
По данным издания, сделка оценивается в $5-10 млрд.
ТНК-ВР может также приобрести активы BP в Венесуэле и Вьетнаме.
Помимо этого, BP выставляет на продажу долю в крупнейшем нефтяном месторождении Prudhoe Bay на Аляске за $20 млрд.
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