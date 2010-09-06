Минприроды выставит на первый аукцион в т.г. 12 спецразрешений на недропользование

Министерство охраны природной окружающей среды выставило на первый в текущем году аукцион 12 специальных разрешений (лицензий) на недропользование.

Об этом сказано в официальном сообщении Минприроды, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» (№163 от 4 сентября т.г.).

Согласно сообщению, на аукцион будут, в частности, выставлены спецразрешения на добычу угля на участке «Малоивановский» (Превальский район Луганской обл., подтвержденные запасы - 3,5 млн. тонн) со стартовой ценой 463,3 тыс. грн., а также шахтоучасток в границах участка Ольхова Нижняя (Шахтерский район Донецкой обл., 1,45 млн. тонн) стоимостью 327 тыс. грн.

Кроме того, на аукцион выставлены спецразрешения на геологическое изучение с исследовательско-промышленной разработкой и добычу торфа, известняков, каолинов, доломита, а также термальных вод.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 сентября. Аукцион состоится 6 октября.

Как сообщал УНИАН, Минприроды рассчитывает выручить 250 млн. грн. от продажи в текущем году специальных разрешений (лицензий) на недропользование.

Напомним, что Кабинет министров Украины в июле утвердил порядок продажи и порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на недропользование в 2010 году.

За 2009 год первичный рынок участков недр и месторождений или прав на них, где продавцом выступает государство в лице Минприроды Украины, вырос почти вдвое - до 137 млн. грн.