Крупнейшая нефтекомпания Европы OMV ушла из России

Австрийская компания OMV, крупнейший производитель нефти и газа в Центральной Европе, продала свою долю в российских месторождениях, решив сосредоточиться на работе на Каспии и Ближнем Востоке, передает Bloomberg.

OMV продала 74,9% в компании Ring Oil Holding & Trading, которая владеет 10 лицензиями в России - в Саратовской области и республике Коми. Кроме того, была продана саратовская компания "Корсарнефть", которая осуществляла работы на месторождениях. Сумма сделки не разглашается.

Австрийская компания пришла в Россию в 2006 году, купив большую часть Ring Oil Holding & Trading. Запасы этой компании оцениваются в 40 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

OMV была основана в 1956 году. Активную экспансию за рубеж компания начала в 2000-х. В частности, OMV приобрела 25,1 процента Rompetrol Group, 45 процентов Bayernoil-Raffinerieverbund, 50 процентов Petrom , а также иностранные активы Preussag Energie и ряд других активов. По данным на 2009 год OMV занимается добычей и разведкой в 17 странах.