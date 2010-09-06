БЮТ будет просить МВФ создать спецкомиссию относительно расчетов с “РосУкрЭнерго”

Блок Юлии Тимошенко обратится в Международный валютный фонд с просьбой направить в Украину специальную группу, которая будет расследовать ситуацию для недопущения расчета с “РосУкрЭнерго” средствами от МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с дипломатическим корпусом иностранных стран заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы обратимся в ближайшие дни в Международный валютный фонд с просьбой направить специальную группу, которая расследует ситуацию с “РосУкрЭнерго», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, уже сегодня есть попытка по решению Стокгольмского арбитража рассчитаться с “РосУкрЭнерго” деньгами, полученными от кредитов МВФ, что, в свою очередь, приведет к бюджетному дисбалансу. «Дисбаланс усилится настолько, что Украина фактически вынуждена будет входить в систему рисков возврата кредитов Международному валютному фонду», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что это не простой вопрос, поскольку кредиты, которые предоставляются МВФ, формируются за счет уплаты налогов гражданами европейских стран. «И если граждане ваших стран будут финансировать коррупцию в Украине, мне кажется, на это следует обратить внимание», - сказала она.

Лидер БЮТ отметила, что ее команда, которая работала в правительстве, готова предоставить исчерпывающую информацию комиссии, которая будет направлена МВФ.