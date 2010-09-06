Подписан мандат на оценку «Набукко»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Международная финансовая корпорация (МФК), а также Nabucco Gas Pipeline International GMBH и акционеры «Набукко» подписали сегодня мандат на начало оценки стоимости проекта.

Сообщение об этом обнародовано на официальном сайте газопровода «Набукко».

Проведение оценки проекта – необходимая процедура перед началом его финансирования.

Общее финансирование строительства «Набукко» может составлять свыше 4 млрд. евро, в частности, 2 млрд. евро направит ЕИБ, 1,2 млрд. евро – ЕБРР и 0,8 млрд. евро - МФК.

Еврокомиссия сегодня приветствовала подписание мандата, отметив важность проекта «Набукко» для диверсификации поставок газа в Европу.

Справка УНИАН. 13 июля 2009 г. в Анкаре представители Турции, Австрии, Венгрии, Болгарии и Румынии подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода ”Набукко”. Проект предусматривает поставки природного газа из Каспийского бассейна в Европу в обход России.

Проект ”Набукко” оценивается в 7,9 млрд. долл. и предусматривает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 млрд. кубометров газа. На начальной стадии трубопроводом планируется перекачивать около 15 млрд. кубометров газа. На территории Турции будет проложено две трети газопровода - около 2 тысяч километров из 3,3 тысячи.

Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, транспортировку газа по нему - в 2014-м.

Ожидается, что проект «Набукко», целью которого является обеспечение поставок газа со Средней Азии и Ближнего Востока в Европу, будет построен до 2014 года. Потенциальная мощность газопровода – 31 млрд. куб. м газа в год.