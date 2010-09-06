«Нафтогаз» намерен открыть в VTB Capital кредитную линию на 400 млн. долларов
НАК «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с банком VTB Capital Plc (Великобритания), дочерней структурой российского ВТБ, об открытии кредитной линии на общую сумму 400 млн. долл.
Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, кредит планируется привлечь через проведение НАК «Нафтогаз Украины» тендера с одним участником. «Нафтогаз» намерен привлечь средства на период с 2010 по 2013 год включительно.
В сообщении уточняется, что в рамках кредитной линии «Нафтогаз Украины» намерен в первую очередь освоить средства на сумму, эквивалентную 1,055 млрд. грн., в частности, в 2010 году – 112,2 млн. грн.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.