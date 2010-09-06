Зурабов: за месяц-полтора Украина и РФ ускорят переговоры о пересмотре цены на газ

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ заявляет, что в ближайшие месяц-полтора Украина и Россия интенсифицируют переговоры о пересмотре цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам.

По словам М.ЗУРАБОВА, сейчас преждевременно говорить об окончательной конфигурации цены на российский газ для Украины.

Посол России в Украине сказал, что переговоры по этому вопросу ведутся, напомнив, что последний раунд таких переговоров проводили сотрудники Министерства топлива и энергетики Украины и компании «Газпром». М.ЗУРАБОВ отметил, что в результате этих переговоров были сформулированы предложения, которые, по мнению России, могли бы значительно изменить порядок цены на газ для Украины.

М.ЗУРАБОВ отметил, что в ближайшие месяц-полтора переговоры по этому вопросу будут продолжены «на самом высоком уровне».

Посол напомнил, что 26 октября в Киеве состоится седьмое заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству под руководством премьер-министров двух стран, на котором вопрос цены на газ также будет обсуждаться.

М.ЗУРАБОВ не исключил, что представители двух стран также будут поднимать эту тему и в этом месяце.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

25 августа премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что, в первую очередь, в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

В интервью российской газете «Комсомольская правда» от 31 августа он сказал: «Мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно».