У Польши в октябре могут возникнуть проблемы с газом – Минэкономики

Польша в октябре будет вынуждена ограничить поставки газа химическим предприятиям, если до того времени властям не удастся убедить Еврокомиссию согласиться на подписание утвержденного польским правительством в январе этого года газового договора с „Газпромом”.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил директор департамента нефти и газа Министерства экономики Польши Мацей КАЛИСКИЙ в эфире TVN CNBC накануне визита польских чиновников на переговоры по этому вопросу в Брюссель.

Переговоры по замечаниям Еврокомиссии к польско-российскому газовому соглашению сегодня проведут вице-министр польского правительства Вальдемар ПАВЛЯК и заместитель министра иностранных дел Миколай ДОВГЕЛЕВИЧ с еврокомиссаром по энергетике Гюнтером ЭТТИНГЕРОМ.

Как сообщал УНИАН, польское правительство, которое после года переговоров утвердило новый газовый договор с российским "Газпромом", планировало подписать его до апреля этого года, но не сделало этого из-за замечаний к тексту документа со стороны Европейской комиссии.

Еврокомиссию беспокоит запись в соглашении, в соответствии с которой „Газпром” до 2045 года получит эксклюзивное право на использование польской части Ямальского газопровода, тогда как европейское законодательство гарантирует свободный доступ для всех участников рынка.

Справка УНИАН. Польша с января 2009 года не получает 25% газового импорта из-за российско-украинского газового конфликта, который привел к исключению швейцарского трейдера "РосУкрЭнерго" из схемы поставок.

С тех пор «Газпром» частично компенсировал недопоставки, но гарантия наличия необходимого количества газа возможна лишь после подписания договора.