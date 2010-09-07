Литвин критикует оппозицию за нарушения в церемонии открытия сессии ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН критикует представителей оппозиционных фракций за действия, которые привели к определенным нарушениям в церемонии открытия очередной сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время открытия VII сессии Верховной Рады.

По словам В.ЛИТВИНА, вчера представители фракций договорились, что во время пленарного заседания сегодня будут рассматриваться вопросы, предложенные коалицией и оппозицией, в том числе о моратории на повышение жилищно-коммунальных тарифов и относительно энергетической безопасности.

«Где реализация наших договоренностей?», - спросил В.ЛИТВИН, обращаясь к присутствующим в сессионном зале, добавив, что уже вчера вечером эта договоренность была нарушена.

Он в очередной раз призвал народных депутатов к диалогу. «Сделать это непросто будет, учитывая кампанию по местным выборам, но сделать нужно», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, перед началом церемонии открытия VII сессии Верховной Рады народные депутаты из фракции БЮТ непосредственно на своих рабочих местах развернули плакаты с критическими надписями относительно социальной политики правительства. В частности, на местах депутаты разместили плакаты: «На кладбище раньше, чем на пенсию!», «Стоп коммунальному и газовому произволу!», «Галопирующие цены – геноцид украинцев», «Увеличение пенсионного возраста – геноцид украинцев» и тому подобное. Сами “бютовцы” находились возле своих рабочих мест.