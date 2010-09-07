Казахстан купит у России завод по обогащению урана

Переговоры о приобретении Казахстаном акций одного из предприятий по обогащению урана находятся на финальной стадии, сообщил сегодня премьер-министр Казахстана Карим Максимов на брифинге в рамках 4 Байкальского экономического форума в Иркутске.

Он не уточнил название предприятия и размер пакета акций, сославшись на то, что не может раскрыть информацию до тех пор, пока не заключена сделка. «Сегодня мы проведем переговоры с Сергеем Кириенко. Я подтверждаю желание правительства Казахстана приобрести акции одного из обогатительных предприятий», уточнил Максимов, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Как пишет агентство РИА-Новости, «Росатом» получил одобрение правительства Казахстана на сделку по приобретению своей дочерней уранодобывающей компанией ОАО «Атомредметзолото» (АРМЗ) контрольного пакета канадской урановой компании Uranium One, за который АРМЗ отдает, в частности, свои доли в двух урановых рудниках в Казахстане.