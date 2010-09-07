Россия готова рассматривать вопрос квотирования беспошлинной нефти для Беларуси

Россия готова рассматривать вопрос об увеличении до 1 октября 2010 года квоты беспошлинной нефти, поставляемой в Белоруссию. Об этом посол России в Белоруссии Александр Суриков сообщил журналистам во вторник.

«Протокол действует, судя по той информации, которую мы имеем, белорусская сторона довольна состоянием дел в нефтяной отрасли. Будут проявляться белорусской стороной пожелания по уточнению баланса до 1 октября - будет совместно рассматриваться вопрос», – сказал посол, подчеркнув, что пока белорусская сторона не выходила с такими просьбами.

При этом Суриков завил что сегодня «сложно спрогнозировать», как поставки венесуэльской нефти в Белоруссию могут повлиять на изменение квоты беспошлинной российской нефти. «Я не исключаю, что это вопрос может быть поднят. Но как это отразится, мне сложно сказать», – подчеркнул он, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. В мае-июле через Одесский торговый морской порт в Беларусь транспортировано 230 тысяч тонн венесуэльской нефти.

Из Одессы нефть транспортируется в Мозырь (Беларусь) железнодорожным транспортом.

Первый танкер из Венесуэлы прибыл в Одессу 25 апреля, второй – 19 июня, третий – 29 июня, четвертый – 19 июля.

Согласно договоренностям президентов Беларуси и Венесуэлы Александра ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году.