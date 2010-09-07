«Уголь Украины» объявил торги по привлечению кредита в 500 млн.грн.

Госпредприятие «Уголь Украины» объявило торги по отбору банка на предоставление возобновляемой кредитной линии в размере 500 млн. грн.

Об этом сказано в официальном объявлении торгов, размещенном на официальном веб-сайте Министерства экономики.

Согласно сообщению, период поставки услуги - ноябрь 2010 г. - декабрь 2011 г.

Заявки на участие в тендере принимаются до 6 октября, тогда же планируется их вскрытие.

Напомним, ранее Минуглепром планировал эмитирование «Углем Украины» облигаций на сумму 500 млн. грн., которые планировалось направить в специальный инвестиционный фонд для поддержки развития государственных угледобывающих предприятий, созданный участниками оптового рынка угольной продукции.

В июне Минуглепром определил 63 перспективные шахты отрасли, которые требуют для своего развития 47,3 млрд. грн. инвестиций на 5 лет (до 2015 года).