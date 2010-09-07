«Нафтогаз» намерен заключить с «Укртрансгазом» договор на хранение газа

НАК «Нафтогаз Украины» намерена заключить со своей дочерней компанией «Укртрансгаз» договор на хранение природного газа в 2010-2011 гг. стоимостью 420 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Нафтогаз» намерен заключить договор на период 2010-2011 гг.

«Нафтогаз» планирует привлечь «Укртрансгаз» к хранению на основании объявления о тендере с одним участником.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует систему магистральных трубопроводов и расположенные на территории страны 12 подземных хранилищ газа (ПХГ).