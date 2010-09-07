«Нафтогаз» намерен заключить с «Укртрансгазом» договор на хранение газа
Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, «Нафтогаз» намерен заключить договор на период 2010-2011 гг.
«Нафтогаз» планирует привлечь «Укртрансгаз» к хранению на основании объявления о тендере с одним участником.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует систему магистральных трубопроводов и расположенные на территории страны 12 подземных хранилищ газа (ПХГ).