Грищенко надеется, что Украине удастся убедить Россию отказаться от “Южного потока”

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО надеется, что Украине удастся убедить Россию отказаться от строительства газопровода “Южный поток”.

Об этом К.ГРИЩЕНКО сказал в интервью Би-Би-Си.

“К сожалению, предыдущее правительство поработало, чтобы создать убеждение у тех, кто занимается газовой проблематикой в России, что рассчитывать на нас сложно. Потому теперь это требует дополнительных усилий и нуждается в определенном времени. Надеюсь, мы убедим”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, почему Украина хочет пересмотреть газовые договоренности с Россией, К.ГРИЩЕНКО заметил, что во всех соглашениях есть много моментов, которые нарушают баланс интересов двух сторон. К сожалению, сказал он, предыдущее правительство, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подписала такие соглашения, которые поставили Украину в “сверхсложное положение, в котором мы никогда не были во время независимости”. “Мы выходим из этой проблемы с большими сложностями, но уже решили в значительной мере самое главное и безотлагательное – мы добились получения скидки в течение последующих десяти лет”, - отметил министр.

По его словам, для долгосрочного сотрудничества необходимо найти долгосрочные общие интересы в транспортировке максимально большого объема газа именно украинской газотранспортной системой. “Мы убеждаем россиян, что “Южный поток” просто не нужен, это напрасная трата денег, создание дополнительных экологических проблем, и не только экологических, в бассейне Черного моря”, - добавил К.ГРИЩЕНКО.

Справка УНИАН. Газопровод “Южный поток" (South Stream) планируется построить до 2013 года. Расходы на весь проект оцениваются приблизительно в 25 миллиардов долларов. Газопровод будет проложен по дну Черного моря до Болгарии, а затем разделится на две ветви. Одна пройдет через Грецию до Италии, а вторая - через Сербию и Венгрию до Австрии. Пропускная способность трубопровода, как ожидается, составит 47-63 миллиарда кубометров газа в год.