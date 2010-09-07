Суд дал России и Беларуси месяц на примирение в "нефтяном" споре

Экономический суд СНГ дал один месяц на то, чтобы Россия и Белоруссия самостоятельно договорились о пошлинах на нефтепродукты. Об этом сообщает РИА "Новости".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Москвы, которая просила перевести разрешение спора во внесудебный порядок. Он также отказал Минску, который требовал временно запретить России взимать экспортные пошлины на нефтепродукты до урегулирования конфликта.

Министр юстиции Белоруссии Виктор Голованов заявил, что против такого исхода дела, так как примирительная процедура возможна только при согласии двух сторон. Он пояснил, что Минск готов пойти на соглашение только в том случае, если будет введен временный запрет на взимание пошлин. В ответ на это председатель экономического суда Файзулло Абдуллоев пояснил, что в случае, если через месяц два государства не договорятся, то 7 октября суд начнет рассмотрение иска по существу.

В свою очередь, замминистра юстиции РФ Василий Лихачев отметил важность данного процесса, так как это первый иск, который экономический суд СНГ рассматривает, обладая полномочиями экономического суда ЕврАзЭС. При этом, по мнению Лихачева, стороны вполне могут договориться. Представитель России заявил, что "надо брать два листа бумаги, ручки и писать аргументы одной и второй стороны".

Напомним, в исковом заявлении Белоруссия, ссылаясь на межправительственное соглашение о свободной торговле от 13 ноября 1992 г. и протокол о введении режима свободной торговли между Белоруссией и Россией от 6 января 1995 г., заявляла, что РФ не имеет права взимать таможенную пошлину на нефтепродукты. Согласно ему, стороны договаривались не применять пошлины во взаимной торговле.

Иск был подан еще до подписания документов о создании Таможенного союза, и теперь белорусская сторона считает, что взимание пошлин неправомерно не только в отношении нефтепродуктов, но и в отношении сырой нефти. Поэтому, если даже суд в итоге встанет на сторону Минска, проблему нельзя будет назвать решенной.

Отношения между союзными странами испортились именно с введением таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты. Также поводом для их ухудшения стал разразившийся в июне российско-белорусский газовый конфликт и разногласия по ставкам на ввоз автомобилей физлицами.

Между тем, в конце августа Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии пришло время искать альтернативных России поставщиков энергоносителей. В подтверждение этих слов Минск договорился о закупке нефти с Каракасом.