Защита ЮКОСа добивается документов от PriceWaterhouseCoopers

Американские адвокаты компании ЮКОС через суд пытаются получить от аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers документы, которые, по мнению защитников, подтвердят, что отзыв в 2007 году аудиторских заключений на отчеты нефтяной компании был безоснователен, сообщает Газета.Ру.

«Подано заявление в суд о выдаче целого ряда документов, имеющих значение для защиты здесь в России, которые по нашим сведениям могут находиться в распоряжении американского офиса PwC», – сообщил адвокат Вадим Клювгант, который представляет интересы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

По словам Клювганта, речь идет о двух группах документов. «Те, что относятся к принятию решения об отзыве аудиторских заключений, и другие, которые подтверждают, что те якобы новые факты, на которые сослалась компания PwC как на основания для отзыва заключений, не являлись новыми либо не соответствовали действительности, и компании это было известно», – рассказал адвокат.