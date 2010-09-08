«Киевэнерго» перечислила ДК «Газ Украины» 1,4 млрд. грн. за газ

АЭК «Киевэнерго» перечислила ДК «Газ Украины» 1 млрд. 444,774 млн. грн. за потребленный газ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевэнерго».

В сообщении отмечается, что расчеты проведены 3 сентября 2010 г., то есть в день поступления средств на счета «Киевэнерго» от Киевской городской госадминистрации из компенсации разницы между реальными расходами энергокомпании на производство теплоэнергии и социальными тарифами на тепло для населения, которые установила столичная власть.

Из полученной суммы «Киевэнерго» должна уплатить в Государственный бюджет налог на прибыль в размере 361,2 млн. грн. собственных средств.

Компания отмечает, что в результате установления тарифов на отпуск тепловой энергии для жилищных организаций и утвержденных КГГА на уровне более низком, чем себестоимость, убытки от реализации тепловой энергии, по состоянию на 1 августа 2010 г., составляли 2,101 млрд. грн.

Также в сообщении сказано, что в августе «Киевэнерго» потребила газа на производство тепловой энергии на сумму 55,2 млн. грн., а при этом оплатила ДК «Газ Украины» в два раза больше – 106,8 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным ДК «Газ Украины», по состоянию на 01.09.2010 г. задолженность АЭК «Киевэнерго» за потребленный в 2008-2010 гг. газ составляла свыше 1,9 млрд. грн.