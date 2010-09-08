«Нафтогаз» не войдет в состав «Газпрома»

НАК «Нафтогаз Украины» не войдет в состав ОАО «Газпром».

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

«Нафтогаз» не войдет в «Газпром». У нас есть позиция нашего Президента о создании любого объединения только на паритетных началах», - сказал Ю.БОЙКО.

Вместе с этим министр подчеркнул, что украинская сторона внимательно изучает предложение российских партнеров.

Как сообщал УНИАН, 28 мая т.г. председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.

25 июня т.г. А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» готов внести в совместное предприятие с «Нафтогазом» месторождение с запасами 1 трлн. куб. м газа.

20 августа т.г. в Москве начался новый раунд переговоров о создании совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза».

Министр топлива и энергетики Ю.БОЙКО заявил, что Украина готова внести в СП всю газотранспортную систему и площадь Паласа на шельфе Черного моря. А 25 августа в Минтопэнерго Украины сообщили, что ожидают от "Газпрома" предложений по российским месторождениям, которые могут быть внесены в СП.

27 августа т.г. министр топлива и энергетики Украины Ю.БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» А.МИЛЛЕР обсудили объекты, которые могут быть внесены «Газпромом» и «Нафтогазом» в совместное предприятие.

По данным управления информации «Газпрома», в ходе рабочей встречи Ю.БОЙКО и А.МИЛЛЕРА в Москве особое внимание было уделено вопросам создания совместного предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза».

7 сентября, по информации СМИ, на встрече с журналистами А.МИЛЛЕР сказал, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.

По его словам, сначала стороны создадут совместное предприятие (СП), в которое войдут активы "Газпрома" и "Нафтогаза", а второй шаг – это слияние "Газпрома" и "Нафтогаза".

"Нам не интересно создание СП ради самого СП", – добавил председатель правления «Газпрома».