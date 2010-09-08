Мировые цены на нефть снижаются третий день

Цены на нефть в среду снижаются третий день подряд на фоне ожиданий аналитиков, что запасы нефти и нефтепродуктов в США снова вырастут, сообщает РИА Новости

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 14.14 мск уменьшилась на 0,39 доллара за баррель, или на 0,5% - до 73,70 доллара за баррель. Спотовая цена на нефть марки Brent к 14.23 мск понизилась на 0,23 доллара, или на 0,3% - до 76,38 доллара за баррель.

По итогам вторника стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI составляла 74,09 доллара за баррель.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, считают, что запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1 миллион баррелей, запасы дистиллятов - на 700 тысяч баррелей, а бензина - уменьшились на 1,25 миллиона баррелей.

Кроме того, падают фондовые рынки США, например, индекс MSCI World падает второй день.

"Цены снижаются вместе с фондовыми биржами. Однако (...) вряд ли цены опустятся ниже 70 долларов за баррель", - заявил аналитик Raiffseisen Zentralbank Oesterreich AG из Вены Ханнес Лоакер (Hannes Loacker).