Зварич заявляет о трудностях в получении документов по делу «РосУкрЭнерго»

Народный депутат Украины (НУ-НС) Роман ЗВАРИЧ заявляет о трудностях в получении от государственных органов документов, касающихся дела «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, Р.ЗВАРИЧ - глава Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО - заявил об этом сегодня во время заседания временной комиссии.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что лично направил около 30 обращений в разные государственные органы с просьбой предоставить необходимые для следствия документы. Однако почти во всех структурах ссылались на невозможность предоставить какие-либо документы из-за того, что на сегодня ведется уголовное дело по деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и некоторые документы по данному делу засекречены. В связи с этим, все остальные материалы также являются засекреченными.

По словам Р.ЗВАРИЧА, на одном из ближайших заседаний ВСК даст показания министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, который согласился предоставить всю необходимую информацию для расследования.

Кроме того, комиссия выступит с просьбой пролонгации ее деятельности, поскольку, по словам Р.ЗВАРИЧА, она должна закончить работу до конца сентября.

Следующее заседание комиссии запланировано провести на следующей неделе.

«Нам необходимо изучить все материалы, нам необходимо подготовить предварительный отчет и с учетом наших выводов представить соответствующий доклад и предложения Верховной Раде», - отметил народный депутат, заместитель главы временной комиссии Анатолий КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, по делу “РосУкрЭнерго” в настоящее время под стражей находятся двое высокопоставленных должностных лиц, которые работали в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО, – бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и экс-начальник Государственной таможни А.МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении вреда Украине по результатам рассмотрения иска РосУкрЭнерго к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая растаможила газ “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

9 июля СБУ задержала бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела в отношении него по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.