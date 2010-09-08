Украина предложила участие в освоении шельфов ведущим компаниям мира

Украина ведет активную работу в направлении привлечения партнеров для освоения газовых месторождений на шельфе Черного и Азовского морей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

«Основные запасы газа в стране находятся на шельфе Черного и Азовского морей. Мы сейчас очень быстро идем вперед по привлечению партнеров по разработке месторождений», - сообщил он.

По его словам, поскольку добыча углеводородов на морском шельфе нуждается в значительных финансовых инвестициях, Украина предложила принять участие в проектах освоения месторождений ведущим компании мира. «Это очень затратные и рискованные проекты. Потому мы будем привлекать ведущие компании мира, и мы это уже делаем», - добавил министр.

Ю.БОЙКО убежден в перспективе роста объемов газа собственной добычи на морском шельфе и ее позитивного влияния на энергетическую безопасность государства. «Если мы освоим все месторождения, которые мы предложили нашим партнерам, то это будет существенное увеличение собственной добычи газа, существенное повышение нашей энергетической безопасности», - отметил он.

Как ранее сообщал Ю.БОЙКО, до конца 2014 года Украина планирует выйти на промышленную добычу углеводородов на Черноморском шельфе.