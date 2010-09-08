«Энергорынок» выставит на тестовом аукционе 1,103 млрд. кВт/ч электроэнергии

Госпредприятие «Энергорынок» выставит на третьем тестовом аукционе по продаже электроэнергии в рамках перехода к рынку двусторонних договоров 1,103 млрд. кВт/ч (1,103 млн. МВт/ч) электроэнергии общей стоимостью 266,627 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте оператора Оптового рынка электроэнергии.

Согласно сообщению, на аукционе будет предложена к реализации электроэнергия, выработанная НАЭК «Энергоатом», а также пятью тепловыми генкомпаниями, которая будет продаваться ровным графиком с периодом поставки с 1 по 31 октября.

Электроэнергия разбита на 11 лотов, стартовая цена которых колеблется в пределах от 8,9 тыс. грн. до 11,509 млн. грн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17:00 15 сентября августа. Аукцион состоится 20 сентября в 10:00 в админздании НКРЭ.

Как сообщал УНИАН, Энергорынок Украины с июля т.г. частично перешел на экспериментальный («теневой») режим работы в рамках первого этапа внедрения новой модели – рынка двухсторонних договоров (РДД) и балансирующего рынка.

Тестирование новой модели рынка в теневом режиме продлится 4 месяца. За это время планируется провести 4 тестовых аукциона по продаже электроэнергии. Формат «теневого режима» не предусматривает реальных товарно-денежных отношений между участниками рынка.

По итогам работы части рынка в "теневом" режиме НКРЭ намерена провести усовершенствование проектной нормативно-правовой базы РДД, а также определиться с этапностью и объемами последующего перехода рынка на реальную работу по новой модели.

Справка УНИАН. С 1996 года Оптовый рынок электроэнергии Украины функционирует в режиме "единого покупателя", который подразумевает продажу всего объема произведенной электроэнергии единому государственному оператору ГП "Энергорынок", который в дальнейшем реализовывает электроэнергию энергоснабжающим компаниям, а те, в свою очередь, конечному потребителю. Переход к РДД предусматривает возможность заключения прямых договоров между производителем электроэнергии и т.н. квалифицированным потребителями, под категорию которых подпадают потребители, ежемесячное потребление которых превышает показатель 150 МВт установленной мощности. Кроме того, новая модель предусматривает возможность приобретения электроэнергии на специализированных аукционах как по краткосрочным договорам (за день до поставки), так и в режиме реального времени.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины №1056 от 28 ноября 2007 года, переход на новую модель рынка планировалось осуществить до конца 2014 года. На первом этапе планировалось осуществить частичное внедрение РДД с открытием рынка на 15% с сохранением модели «единого покупателя».

С 2011 года планировалось внедрение составления собственных графиков нагрузок участниками рынка, создание биржи и открытие рынка до 60%.

Законодательно оформление новой модели рынка планируется осуществить путем принятия закона «Об основах функционирования рынка электрической электроэнергии Украины», который уже разработан НКРЭ и проходит согласование в заинтересованных министерствах и ведомствах.