«Укрэнерго» выставило на октябрьский аукцион 495 МВт Бурштынского сечения

НЭК «Укрэнерго» объявила о проведении месячного аукциона по предоставлению услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в октябре т.г.

Соответствующее объявление размещено на сайте компании.

Согласно сообщению, на месячный аукцион компания решила выставить 495 МВт пропускной способности так называемого Бурштынского энергоострова, который работает в синхронном режиме с ENTSO-E и с которого Украина осуществляет экспорт электроэнергии в Румынию, Словакию и Венгрию. Сечение Бурштынского энергоострова разбито на 6 неравных лотов: 4 лота по 100 МВт (2 лота с гарантированной и два лота с негарантированной поставкой в период с 6 по 31 октября) и один лот на 50 МВт (поставка гарантирована в период с 6 по 31 октября), а также один лот на 45 МВт (поставка гарантирована в период с 6 по 31 октября).

Кроме того, на аукцион будет выставлена пропускная способность сечения с Польшей «Добротвирская ТЭС – Замость (Польша)» двумя негарантированными лотами 135 и 80 МВт.

Также «Укрэнерго» выставило на торги пять негарантированных лотов суммарным объемом 400 МВт в направлении на Молдову. В примечаниях ко всем лотам указывается, что поставка по ним будет негарантированна в течение 10-11 октября, 13-16 октября и 11-31 октября. В период 1-9 октября, 12 октября и 17-21 октября свободная пропускная способность в молдавском направлении будет отсутствовать.

Компания также выставила на аукцион 1,35 тыс. МВт пропускной способности по направлению в Российскую Федерацию. Сечение разбито на 5 лотов, из которых только по двум лотам (400 и 200 МВт) поставки гарантированы в течение октября.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16:00 13 сентября. Аукцион состоится 14 сентября в 15:00 (Киев, ул. Коминтерна, 27).

В связи с вступившими в силу изменениями к порядку проведения аукционов по предоставлению услуг доступа к межгосударственным ЛЭП для экспорта электроэнергии стартовая цена на лоты будет определяться по максимальной цене, предложенной за тот или иной лот компаниями, которые пожелали принять в них участие.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» с февраля т.г. провела уже семь безрезультатных месячных аукционов по реализации права доступа к экспортному сечению. Отсутствие интереса к экспортным поставкам со стороны украинских компаний, которое изначально было обусловлено объективным фактором нехватки угля на Бурштынской ТЭС, в настоящее время продиктовано невыгодной ценовой конъюнктурой на энергорынке Европы.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт. По итогам годового аукциона (на весь 2010 год) право доступа к 100 МВт сечения так называемого Бурштынского энергоострова, откуда осуществляется экспорт в страны Восточной Европы, приобрела госкомпания ОАО «Захидэнерго». Еще 150 МВт приобрела частная компания ООО «Востокэнерго» (ДТЭК). 25 МВт негарантированных поставок приобрела госкомпания «Укринтерэнерго». Также в декабре 2009 года и январе т.г. «Укрэнерго» проводило месячные аукционы на период поставки в январе и феврале, на которых «Востокэнерго» и «Укринтерэнерго» приобрели около 250 МВт пропускной способности острова.

В июне т.г. победители годовых аукционов по экспорту электроэнергии ООО «Востокэнерго», ОАО «Захидэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» инициировали расторжение договоров на предоставление доступа к сечению с НЭК «Укрэнерго». В настоящее время расторгнут только договор между «Укрэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго».

Украина в январе-мае т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 55,6%, или 636,4 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1,780 млрд. кВт/ч. Рост объемов экспорта произошел благодаря поставкам по направлению в Беларусь.

В 2009 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или 3,867 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. кВт/ч.

В прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляло ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупало ее на Оптовом рынке электроэнергии по тарифу, установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.