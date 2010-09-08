Украина и Казахстан отложили план строительства пункта перевалки сжиженного газа

Украина и Казахстан отложили план строительства в Украине пункта по перевалке сжиженного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на совместном брифинге с первым вице-премьер-министром Республики Казахстан Умирзаком ШУКЕЕВЫМ по результатам 9-го заседания совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

А.КЛЮЕВ отметил, что такое решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии, поскольку казахский инвестор не может реализовать этот план.

«Со стороны Казахстана был инвестор, но финансовый кризис подорвал его финансовые возможности, поэтому, к сожалению, сейчас реализация этого пункта переносится на более позднее время», – сказал А.КЛЮЕВ.

Напомним, проект строительства с участием казахстанской стороны в Украине перевалочного терминала для сжиженного газа рассматривался еще в 2005 году, однако так и не был реализован.