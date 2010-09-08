Тимошенко: в случае "мировой" с Vanco Украина в ближайшие 30 лет никакого дохода не получит

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в случае заключения Кабинетом Министров Украины мирового соглашения с компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) Украина в ближайшие 30 лет никакого реального дохода получать не будет.

Об этом сказано в заявлении Ю.ТИМОШЕНКО, размещенном на ее официальном сайте.

«Если будет заключено мировое соглашение, Украина надолго забудет о собственном Черноморском шельфе, потому что при тех условиях, на которых собирается разрабатывать его «Венко», государство в ближайшие 30 лет никакого реального дохода – ни деньгами, ни углеводородами – получать не будет», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она отметила, что «вслед за удовлетворением миллиардных аппетитов «РосУкрЭнерго», которое обернулось повышением тарифов на газ для каждого гражданина, В.ЯНУКОВИЧ гасит предвыборные векселя перед украинскими и российскими миллиардерами, которые прикрылись под вывеской псевдоамериканской компании «Венко». Именно так следует понимать информацию о намерении правительства заключить мировое соглашение с «Венко».

Как сообщал УНИАН, сегодня министр по вопросам охраны окружающей природной среды Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ заявил, что Минприроды прогнозирует подписание мирового соглашения с Vanco Prуckerchenska до октября 2010 года.

«Мы стараемся, чтобы компания начала свою работу. Президент сказал, что мы должны поддерживать инвесторов, мы и поддерживаем инвесторов», – сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

При этом он уточнил, что подписание мирового соглашения будет предусматривать предоставление права компании приступить к разработке всех тех площадей, по которым она стала победителем в конкурсе, проведенном в 2006 году.

В свою очередь, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО подтвердил, что в настоящее время проводится окончательное согласование между украинской стороной и Vanco Prуckerchenska проекта мирового соглашения и оно может быть подписано в ближайшее время.

Напомним, Кабинет Министров Украины предложил компании Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины договора о разделе продукции.

13 мая т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что в правительстве Украины на данный момент готовятся предложения по мировому соглашению для решения конфликтной ситуации с компанией Vanco.

На данный момент в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма находится иск компании "Венко" к правительству Украины.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом Министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), добываемой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая 2008 года Кабинет Министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.