Украина и Казахстан обсуждают техническую сторону возобновления транзита нефти

Украина и Казахстан на сегодняшний день обсуждают техническую сторону возобновления транзита нефти через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ на совместном брифинге с первым вице-премьер-министром Республики Казахстан Умирзаком ШУКЕЕВЫМ по результатам 9-го заседания совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Он также отметил, что соглашение между Украиной и Казахстаном о транзите нефти уже подписано.

«Соглашение между Украиной и Казахстаном по транзиту нефти в объеме 6 млн. тонн подписано, и сейчас обсуждается чисто техническая сторона», - сказал А.КЛЮЕВ.

Вместе с этим, представители казахской стороны уточнили, что соглашение подписано в июне и на данный момент хозяйствующие субъекты решают вопрос о размере тарифа, при этом казахская сторона настаивает на его сокращении.