Мировые цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 8 сентября, незначительно повысились на фоне ослабления курса американского доллара и уменьшения обеспокоенности инвесторов состоянием европейской банковской системы, сообщает РИА Новости

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,58 доллара - до 74,67 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,43 доллара - до 78,17 доллара за баррель.