Мировые цены на нефть незначительно повысились
09:00, 09 сентября 2010Энергетика
2
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,58 доллара - до 74,67 доллара за баррель.
Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,43 доллара - до 78,17 доллара за баррель.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter