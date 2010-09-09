«Укртатнафта» начала производить премиальный бензин Energy

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания ПАО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом (Кременчугский НПЗ), начала производство бензинов с улучшенными экологическими показателями и потребительскими свойствами под брендом Energy.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в преддверии выхода на рынок бензина под маркой Energy компанией был осуществлен значительный комплекс работ. В частности, на предприятии была введена в строй установка блендирования бензинов с узлом ввода присадок. Кроме того, была проделана большая подготовительная работа, связанная с разработкой пакета присадок, подготовкой соответствующей документации, сертификацией продукции, а также проведением соответствующих исследований и испытаний.

Компания отмечает, что для улучшения эксплуатационных характеристик выпускаемых «Укртатнафтой» бензинов концерном BASF специально для компании был разработан многофункциональный пакет присадок, который способствует повышению антикоррозионных и моющих свойств, а также экологических характеристик бензина.

Применение данного пакета присадок позволяет производить топливо, которое соответствует всем требованиям Всемирной топливной хартии, вплоть до категории 4 по уровню отложений на клапанах впускной (впрыскивающей) системы. Использование данного многофункционального пакета присадок позволяет поддерживать чистоту системы впрыска топлива двигателя на необходимом техническом уровне. Таким образом, обеспечивается оптимальный состав топливно-воздушной смеси и гарантируется наиболее полное и эффективное сгорание топлива.

Компания отмечает, что начав выпуск бензинов с улучшенными эксплуатационными характеристиками и экологическими показателями, вскорости «Укртатнафта» планирует полностью перейти на его производство – в ассортименте компании будут представлены Energy - 92, Energy - 95, Energy - 98. Это будет сделано в рамках выполнения общей концепции модернизации компании – «От экологии производства – к экологии топлив».

Реализация данного проекта ПАО «Укртатнафта» означает выход на новый качественный уровень производства и переход к той системе стандартов, при которой улучшенные эксплуатационные характеристики продукции являются обязательным условием, а не эксклюзивом для т.н. «элитных» топлив.

Справка УНИАН. Производство бензинов Energy с улучшенными эксплуатационными характеристиками и экологическими показателями «Укртатнафта» начато в рамках реализации 1-го этапа программы модернизации производства «Повышение качества бензинов и дизельных топлив». «Укртатнафтой» ведется системная работа в сфере повышения качества топлива и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Проведенная в партнерстве с Shell Global Solutions и CRI/Criterion работа по модернизации действующих технологических мощностей позволила компании начать выпуск товарного бензина с содержанием серы не более 0,015% (150 ppm), соответствующего стандарту Евро-3. В скором будущем «Укртатнафта» планирует освоить производство бензина, который соответствует стандарту Евро-4.

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году и является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.