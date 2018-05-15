Казахская нефть по украинской трубе с российского «благословения»…

По украинской трубе с новым напором потечет казахская нефть. Сейчас, как заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, обсуждается техническая сторона вопроса, а само соглашение о транспортировке 6 млн. тонн нефти уже подписано. Между тем, по словам представителей казахской стороны, на данный момент решается тарифный вопрос. И решается он, как выяснилось, не день и не два, переговоры длятся с июня, именно тогда было подписано упомянутое соглашение. Будем надеяться на то, что к приезду в Украину президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который запланирован на 14-15 сентября, все коллизии будут утрясены. А это и дополнительная прибыль в дырявый бюджет, и увеличение объемов поставки сырья на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, да и Европа получит свою порцию недорогого «черного золота». Но в истории возобновления прокачки казахской нефти не стоит преувеличивать заслуги нынешней власти, здесь не обошлось без перста России, которая в очередной раз потешила собственные амбиции и теперь может лелеять себя на царском ложе…

Российский отказной сценарий

Скандал вокруг казахской нефти разразился в конце 2009 года, когда во главе Кабмина стояла Юлия Тимошенко. Тогда в «КазТрансОйл» заявили, что «Укртранснафта» письменно известила об одностороннем расторжении с 26 января 2010 г. договора о транспортировке казахской нефти по территории Украины. Казахи якобы неоднократно обращались к украинскому оператору с просьбой отозвать решение или предоставить им новый договор для подписания. Переговоры двух нефтеоператоров покрыты тайной, но вскоре Казахстан решил переориентировать маршрут поставок нефти в Европу, перенаправив потоки через Польшу.

***С начала т.г. увеличен тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» территорией Украины до 6,6 евро за 1 т ($9,1/т) против действующего ранее $7,85 за 1 т. На тот момент с учетом снижения курса евро транзит территорией Украины подорожал почти на 15%.

График экспорта нефти предполагал транзит объемов по южной ветке "Дружбы" с января по март 2010 года в объеме 1,356 миллиона тонн, в том числе 756 тысяч тонн в Словакию и 600 тысяч тонн в Венгрию. При этом из-за транзитных перепалок в январе поставки в Словакию составили только 340 тысяч тонн, а в Венгрию и Польшу не осуществлялись. А отгрузка в Словакию и Венгрию в феврале вообще не планировалась.

В отечественной компании обвинения в провокации скандала опровергали, отмечая, что инициаторами смены маршрута выступили казахи. Как поясняли эксперты, они пошли навстречу требованиям своих российских партнеров.

Россияне тогда вполне понятно насторожились из-за намерений украинской власти запустить нефтепровод «Одесса-Броды» в аверсном режиме, что сделало бы невозможным экспорт почти 30 млн. тонн российской нефти (сейчас идет в направлении Черного моря по системе Одесса–Броды, 18 млн. тонн – по южному направлению "Дружбы" и 9 млн. тонн – в реверсном режиме Одессы–Броды). Северная соседка тогда сделала ставку на свой трубопровод БТС-2, чтобы переключить поток, а Новороссийский порт, вместо порта Одесса, предлагала под транзит казахской нефти, за комплексное расширение транзита которой по своей территории она борется последние годы.

Кстати, казахская нефтяная эпопея началась именно с российского инцидента. В самом конце 2009 года, практически перед Новым годом (РФ, как показывает жизнь, очень любит новогодние приколы), Россия предупредила Евросоюз о возможном прекращении поставок нефти в Словакию, Чехию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины из-за разногласий по вопросам транзита. Сбой поставок Россия поясняла тем, что участие посредников, т.е. Украины как транзитера, не гарантирует выполнения согласованных экспортных графиков. Но вопрос тогда завис с учетом выборов, которые для российской стороны исчерпали нефтяные проблемы.

*** Нефтепровод "Дружба" протяженностью около 6 тыс. км является крупнейшей системой трубопроводов в мире. Северный участок нефтепровода проходит по территории Беларуси, Польши и Германии, а южный – Украины, Чехии, Словакии и Венгрии. По "Дружбе" в страны ближнего и дальнего зарубежья направляется почти половина идущей на экспорт российской нефти. В последние годы по основному, западному, направлению нефтепроводной системы перекачивается до 70-80 млн. тонн в год.

Намерениям Украины диверсифицировать энергопотоки так и не суждено было сбыться. А с приходом пророссийской команды эти планы и вовсе канули в Лету. Теперь ситуация раскручивается на новый манер, но только он разработан все тем же "сценаристом"...

***Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы. 23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря. Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода Одесса – Броды, в соответствии с утвержденным ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

Массовка на заднем плане

Не последнюю роль в разрешении конфликта сыграл и визит в апреле т.г. Виктора Януковича в Казахстан. Тогда А.Клюев спрогнозировал, что шансы на возобновление прокачки казахской нефти через территорию Украины достаточно велики. Аргументируя надежду на позитивное решение данного вопроса, вице-премьер подчеркнул, что Украина уже урегулировала тарифную политику. «Если выгодно качать, то будут качать», – сказал А.Клюев.

Что же касается камня преткновения – тарифа, то его, возможно, разрешили на «паритетных» началах. Во время своего визита В.Янукович заявил, что надеется на участие украинских предприятий в разработке газовых месторождений на территории Казахстана. Другими словами, мы вам ставку транзита – вы нам газовые месторождения?..

Между тем, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, комментируя результаты визита В.Януковича в Казахстан, скептически оценил перспективы Украины реализовать на практике предложения о сотрудничестве в нефтегазовой сфере Казахстана.

«Откровенно говоря, я считаю, что украинской стороне нечего реально предложить казахам. Украинские предложения на этом рынке не котируются», - считает эксперт.

Он высказал предположение, что положительным фактором в развитии украинско-казахстанских отношений в экономической сфере является деятельность первого вице-премьер-министра А.Клюева, который, по словам эксперта, «имеет непосредственную заинтересованность» в этом.

«И можно считать, что именно наличие такой непосредственной заинтересованности будет способствовать этим проектам», - сказал эксперт.

Как видим, прогноз эксперта сбылся. Что же касается «северного инициатора» нефтяной проблемы, то на данный момент готовится соглашение с Россией по транзиту нефти. В Минтопэнерго считают, что это поможет загрузить дополнительные возможности украинской нефтепроводной системы.

По словам замминистра топлива и энергетики Игоря Кирюшина, увеличению транзитного потенциала украинских нефтепроводов мешает ряд факторов, среди которых рост поставок российской нефти по нефтепроводным системам «Транснефти» на Дальний Восток и развитие Балтийской трубопроводной системы. В то же время, динамичный рост поставок объемов каспийской нефти, наблюдаемый в Черноморском регионе в последние годы, открывает новые возможности для нашей нефтепроводной системы.

По его мнению, одной из основных причин, которые не позволяют сегодня украинским НПЗ увеличить закупки нефтепроводных поставок сырья из РФ и Казахстана, является недостаточная глубина переработки и качество выпускаемых нефтепродуктов.

«Мы рассчитываем, что с завершением проектов модернизации Лисичанского НПЗ, Кременчугского НПЗ, а также двух западноукраинских НПЗ (Надвирнянского и Дрогобычского – ред.) станет возможным увеличить нефтепроводные поставки на эти предприятия. Это позволит резко сократить импорт моторных топлив, увеличить налоговые поступления в бюджет страны, создать новые рабочие места», - подчеркнул И.Кирюшин.

Он также отметил: "В пятилетней перспективе мы видим выход украинской нефтетранзитной системы на рекордные показатели».

Все вроде бы хорошо. Власть смогла найти общий язык с энергопоставщиками, ее намерения и перспективы вырисовываются в розовом свете. Но на самом деле все зависело только от желания Кремля. И все эти «желания» вовсе не безвозмездные - каждый вопрос имеет свою цену. И не всегда стоимость себя оправдывает, порой она совсем не соответствует тем потерям, которые несет Украина. Не будем перечислять все уступки, список достаточно велик и всем известен, но вскоре уже нечего будет предлагать взамен. Лимит востребованного соседкой исчерпается, и что тогда? Почему нельзя было за 19 лет независимости построить свои отношения с партнерами именно на принципах независимости? Годами обсуждаются вопросы, которые требуют разрешения. А нас только кормят обещаниями и оправданиями, вечно оглядываясь – а вдруг… Вопрос энергообеспечения, которым каждая власть занимается с учетом собственных приоритетов, вероятно, никогда не решится в нашу с вами пользу. Это и понятно, о народе вспоминают только при возведении баррикад…

Нана Черная (УНИАН)