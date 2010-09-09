Польша к газовым разборкам с Россией приобщила Еврокомиссию

Польские власти готовят очередной раунд газовых переговоров с Россией, главным поставщиком газа в Польшу, в которых примут участие представители Еврокомиссии.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства экономики Польши, дата будущих переговоров, на которых планируется решить спорные вопросы утвержденного польским правительством в феврале нового газового договора с ОАО „Газпром”, пока не определена.

Вице-премьер-министр Польши Вальдемар ПАВЛЯК на Экономическом форуме в Кринице (проходит 8-11 сентября – УНИАН) сказал журналистам, что трехсторонняя встреча может состояться на уровне экспертов или политиков, отметив, что окончательный формат пока тоже не определен.

Он выразил надежду, что сторонам удастся урегулировать спорные моменты до ноября этого года, когда у Польши могут возникнуть проблемы с газовым балансом.

Как сообщал УНИАН, В.ПАВЛЯК в начале этой недели обсуждал в Брюсселе замечание Еврокомиссии к польско-российскому газовому соглашению, которое определяет условия поставки российского газа в Польшу до 2037 года и транзита по польской территории до 2047 года.

Ранее представители польской власти заявляли, что уже в октябре Польша может быть вынуждена ограничивать поставки газа внутренним потребителям из-за недостаточных импортных поставок.

Справка УНИАН. Еврокомиссия добивается изменения записи в соглашении, которое предоставляет эксклюзивное право на использование польской части Ямальского газопровода российскому „Газпрому”.

Польша, которая вступила в Евросоюз в 2004 году, обязана соблюдать европейское законодательство, которое среди прочего предусматривает свободный доступ к газотранспортным сетям для всех участников рынка.