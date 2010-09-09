Украина в августе импортировала газ по 248,42 и 246 долларов

Украина в августе 2010 года осуществляла импорт природного газа по ценам 248,42 долл. за тыс. куб. м и 246 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сказано в сообщении Министерства экономики Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«Таможенная стоимость августовских объемов природного газа, заявленных декларантами, в перерасчете на 1000 куб. м составляет 248,42 долл. в первом случае и 246 долл. - во втором случае», - отмечается в сообщении министерства.

В этой связи Министерство экономики незначительно снизило корректирующий коэффициент для расчета рентной платы за природный газ за август 2010 года по сравнению с июлем - до 1,3839.

Напомним, в конце декабря 2008 года Верховная Рада привязала рентную плату за газ к цене его импорта, приняв соответствующий закон. Согласно ему, рентная плата за природный газ, в том числе нефтяной (попутный), будет регулярно индексироваться на отношение средней таможенной стоимости импортного природного газа к базовой цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.