Азаров: выплата компенсаций «РосУкрЭнерго» не отразится на состоянии экономики

Председатель Партии регионов, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что выполнение решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате компании «РосУкрЭнерго» компенсаций за газ не отразится на состоянии украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил, отвечая на вопрос журналиста, не приведет ли выполнение обязательств перед компанией «РосУкрЭнерго» к банкротству НАК «Нафтогаз Украины».

«Сейчас финансово-экономическая ситуация в стране такова, что ее ничто не может поколебать, даже вторая волна кризиса», - сказал Н.АЗАРОВ.

Лидер партии подчеркнул, что власть принимает каждое свое решение в интересах государства и граждан.

«Не переживайте, не беспокойтесь – ни одно решение власти не будет направлено против Украины и против украинского народа», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Шевченковский районный суд Киева 13 августа с.г. подтвердил решение Стокгольмского арбитражного суда, который обязал “Нафтогаз” вернуть швейцарской компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» подала апелляцию на это решение Шевченковского райсуда Киева.